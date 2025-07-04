Двойной удар по Кривому Рогу: бушевал пожар, 6 пострадавших
Шесть человек, среди которых 2 спасателей, получили ранения в результате двойного российского удара беспилотниками по городу Кривой Рог Днепропетровской области, утром 4 июля.
Источник: глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко, глава ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, ГСЧС
Прямая речь главы РГА: "Враг атаковал БпЛА город Кривой Рог. По предварительной информации ранены 2-е мужчин. На месте возник пожар".
Детали: Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в объект гражданской инфраструктуры, трое раненых.
"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте", – сообщил Вилкул.
Он также добавил, что скоростной трамвай "несколько часов работать не будет" – там продолжаются восстановительные работы.
В 13:30 Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже шестеро пострадавших мужчин. Пятеро из них находятся в больнице.
Обновлено. В ГСЧС сообщили, что по прибытию чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы. Также были повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.