Двойной удар по Кривому Рогу: бушевал пожар, 6 пострадавших

Шесть человек, среди которых 2 спасателей, получили ранения в результате двойного российского удара беспилотниками по городу Кривой Рог Днепропетровской области, утром 4 июля.

Источник: глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко, глава ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, ГСЧС

Прямая речь главы РГА: "Враг атаковал БпЛА город Кривой Рог. По предварительной информации ранены 2-е мужчин. На месте возник пожар".

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Детали: Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в объект гражданской инфраструктуры, трое раненых.

"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте", – сообщил Вилкул.

Он также добавил, что скоростной трамвай "несколько часов работать не будет" – там продолжаются восстановительные работы.

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В 13:30 Лысак сообщил, что в Кривом Роге уже шестеро пострадавших мужчин. Пятеро из них находятся в больнице.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что по прибытию чрезвычайников к месту обстрела, враг нанес повторный удар, из-за чего двое спасателей получили травмы. Также были повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.