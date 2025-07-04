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Во время ликвидации последствий массированного удара РФ в Киеве найден погибший

Валентина РоманенкоПятница, 4 июля 2025, 14:32
Во время ликвидации последствий массированного удара РФ в Киеве найден погибший
фото ГСЧС

По обновленным данным военной администрации столицы, во время ликвидации массированной атаки РФ 4 июля в Киеве обнаружили погибшего человека.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко в TelegramГСЧС

Прямая речь: "Во время ликвидации последствий атаки в Святошинском районе спасатели обнаружили погибшего".

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Детали: Спасатели уточняют, что на одной из локаций они деблокировали тело человека из-под завалов разрушенного здания в результате массированного российского удара.

В целом, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 тонн обломков строительных конструкций.

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На месте работают кинологи, 512 спасателей, 135 единиц техники ГСЧС, в частности, пожарный робот, полиция, волонтеры Украинского Красного Креста и другие службы города.

Киевракетный удар
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