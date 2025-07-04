В ЕС не смогли в пятницу принять 18-пакет санкций против РФ из-за Словакии – источник

"Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов влиятельных государств ЕС сообщила, что 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что 4 июля Словакия де-факто снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

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"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - сообщил один из собеседников "Европейской правды".

Другой добавил, что Словакия имела положительные переговоры с Европейской комиссией относительно своих оговорок относительно потерь от будущего прекращения поставок российского газа в ЕС (с 1 января 2028 года), и он прогнозирует скорое утверждение 18-го пакета санкций против РФ.

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