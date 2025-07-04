Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС не смогли в пятницу принять 18-пакет санкций против РФ из-за Словакии – источник

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловПятница, 4 июля 2025, 18:25
В ЕС не смогли в пятницу принять 18-пакет санкций против РФ из-за Словакии – источник
фото: Getty Images

"Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов влиятельных государств ЕС сообщила, что 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что 4 июля Словакия де-факто снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

Реклама:

"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - сообщил один из собеседников "Европейской правды".

Другой добавил, что Словакия имела положительные переговоры с Европейской комиссией относительно своих оговорок относительно потерь от будущего прекращения поставок российского газа в ЕС (с 1 января 2028 года), и он прогнозирует скорое утверждение 18-го пакета санкций против РФ.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
  • Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.

ЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
ЕС
Китай заявил ЕС, что не допустит поражения России в войне против Украины – СМИ
Фон дер Ляйен: ЕС должен усилить поддержку Украины на фоне паузы в помощи со стороны США
Европейские союзники по НАТО начали негласно готовиться к сокращению войск США – Euractiv
Последние новости
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
12:18
В Швейцарии одобрили первое в мире лекарство от малярии для младенцев
12:01
Антирекорд: дефицит бюджета России увеличился в шесть раз за год
Все новости...
Реклама:
Реклама: