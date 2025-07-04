В ЕС не смогли в пятницу принять 18-пакет санкций против РФ из-за Словакии – источник
"Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов влиятельных государств ЕС сообщила, что 18-й пакет санкций ЕС против России был вновь поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что 4 июля Словакия де-факто снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.
"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им надо больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", - сообщил один из собеседников "Европейской правды".
Другой добавил, что Словакия имела положительные переговоры с Европейской комиссией относительно своих оговорок относительно потерь от будущего прекращения поставок российского газа в ЕС (с 1 января 2028 года), и он прогнозирует скорое утверждение 18-го пакета санкций против РФ.
Предыстория:
- Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
- Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.