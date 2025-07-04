Россияне с БпЛА сбросили взрывчатку на улицу Херсона: пострадала женщина и двое детей

В пятницу вечером российские захватчики сбросили взрывчатку на одну из улиц Херсона, пострадала 84-летняя женщина и двое детей.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 4 июля 2025 года около 17.00 военные армии РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на одну из улиц Херсона".

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Детали: Сообщается, что в результате взрыва пострадали 84-летняя женщина, 17-летний парень и 9-летняя девочка.