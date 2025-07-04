С начала суток на фронте произошло 136 боев – Генштаб

С начала суток 4 июля на фронте произошло 136 боевых столкновений, из них 42 – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня российские войска нанесли четыре ракетных и 55 авиационных ударов, применив 15 ракет и сбросив 74 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1436 дронов-камикадзе и осуществили 4496 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак.

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На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григорьевки.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении россияне шесть раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районе Дилиевки и в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в районе Антоновского моста.