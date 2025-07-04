Россия нанесла удар по Чугуеву на Харьковщине: трое пострадавших, в частности, ребенок

Российские войска нанесли удар ударным беспилотником по городу Чугуев на Харьковщине, три человека пострадали.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев.

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По состоянию на сейчас есть предварительная информация о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик".

Детали: Синегубов добавил, что над Харьковщиной продолжают фиксировать российские дроны.

Обновлено в 00:05. Глава ХОВА сообщил об увеличении числа пострадавших до трех человек.