Россия нанесла удар по Чугуеву на Харьковщине: трое пострадавших, в частности, ребенок
Пятница, 4 июля 2025, 23:54
Российские войска нанесли удар ударным беспилотником по городу Чугуев на Харьковщине, три человека пострадали.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев.
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По состоянию на сейчас есть предварительная информация о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик".
Детали: Синегубов добавил, что над Харьковщиной продолжают фиксировать российские дроны.
Обновлено в 00:05. Глава ХОВА сообщил об увеличении числа пострадавших до трех человек.