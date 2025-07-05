Украинские дроны атаковали несколько регионов России

В нескольких российских регионах зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после ночной атаки БпЛА.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, российские Telegram-каналы

Детали: В ночь на субботу, 5 июля, по сообщениям российских властей и очевидцев, беспилотники атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.

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По словам губернатора Саратовской области, в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома.

Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали о серии взрывов в районе военного аэродрома.

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В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На распространенных в соцсетях видео зафиксирован масштабный пожар. После атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

По данным Telegram-канала Astra, полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для российской армии антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.

Украинское военное командование ситуацию на момент публикации новости не комментировало. Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.

Дополнено: Позже утром губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что "в течение ночи на территории четырех муниципалитетов области было уничтожено более 25 беспилотников".