Россияне утром атаковала Херсон: ранена 24-летняя женщина
Суббота, 5 июля 2025, 07:25
В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил боеприпас на местную жительницу. Женщину со взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Согласно сообщению, инцидент произошел утром в Днепровском районе.
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Дословно: "В результате сброса боеприпаса 24-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи".
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