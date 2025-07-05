Россияне утром атаковала Херсон: ранена 24-летняя женщина

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил боеприпас на местную жительницу. Женщину со взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Согласно сообщению, инцидент произошел утром в Днепровском районе.

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Дословно: "В результате сброса боеприпаса 24-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи".

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