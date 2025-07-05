Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром атаковала Херсон: ранена 24-летняя женщина

Иван ДьяконовСуббота, 5 июля 2025, 07:25
Россияне утром атаковала Херсон: ранена 24-летняя женщина
Фото: Getty Images

В Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил боеприпас на местную жительницу. Женщину со взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Согласно сообщению, инцидент произошел утром в Днепровском районе.

Реклама:

Дословно: "В результате сброса боеприпаса 24-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медпомощи".

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Херсонжертвыбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
Зеленский анонсировал договоренности с партнерами в области обороны и восстановления
The Economist: "теневая рука" Ермака стоит за возможными кадровыми перестановками в правительстве
Видео, фотоВ Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет
СНБО ввел санкции против криптовалютных схем России
В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев с тяжелыми травмами
Все новости...
Херсон
Россияне с БпЛА сбросили взрывчатку на улицу Херсона: пострадала женщина и двое детей
Россияне атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены здание и "скорые"
Россияне атаковали из дронов 2 пожилых людей в Херсоне
Последние новости
00:22
Враг оккупировал еще два населенных пункта – DeepState
00:15
велоспортТур де Франс. Двойной успех Ван дер Пула на втором этапе
23:34
В Херсоне двое мужчин пострадали из-за атак дронов РФ
23:15
Израильская делегация отправилась в Катар для участия в переговорах о прекращении огня
22:44
Как хорошо вы заботитесь о себе и здоровом образе жизни? Пройдите тест, чтобы узнать
22:36
Генштаб: За сутки произошло почти 150 боёв, армия РФ применила более 1200 дронов
22:09
В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека
21:57
Израиль вручит 54 тыс. повесток ультраортодоксальным студентам
21:33
В Италии из-за мощного шторма погибла женщина
21:17
В Великобритании сворачивается производство истребителя Typhoon
Все новости...
Реклама:
Реклама: