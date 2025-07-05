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ССО поразили аэродром "Борисоглебск", где базируются российские истребители

Валентина РоманенкоСуббота, 5 июля 2025, 08:33
ССО поразили аэродром Борисоглебск, где базируются российские истребители
иллюстрация Генштаба

5 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Источник: Генштаб ВСУ,  ССО

Детали: По данным Генштаба, поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.

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Результаты поражения уточняются.

Дословно: "Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины".

ССОвойнаГенштаб
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