В Техасе 27 человек погибли из-за наводнений, пропали более 20 девочек из летнего лагеря

За несколько часов в США в техасском районе Хилл-Кантри выпала месячная норма сильных дождей, что привело к гибели 27 человек, а еще больше считаются пропавшими без вести.

Детали: Также по меньшей мере 23 девушки, посещавшие летний лагерь, считаются пропавшими без вести. К их поискам привлечены спасатели на лодках и вертолетах.

Пропавшие дети посещали Camp Mystic, христианский лагерь вдоль реки Гуадалупе в небольшом городке Хант, всего было 750 девочек.

В центральном округе Керр за ночь выпало не менее 10 дюймов (25 сантиметров) дождя.

На пресс-конференции шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что погибли 24 человека. Власти сообщили, что в общей сложности спасено 237 человек, из них 167 — вертолетами.

Элинор Лестер, 13 лет, сказала, что ее и подруг эвакуировали вертолетом. Бешеный шторм разбудил их около 1:30 ночи, и когда прибыли спасатели, Лестер сказала, что они привязали веревку, за которую девочки держались, а паводковая вода бушевала вокруг них.

"Лагерь был полностью разрушен", — сказала девушка. "Вертолет приземлился и начал забирать людей. Это было очень страшно".

Ситуация все еще развивается, и официальные лица заявили, что количество погибших может измениться, поскольку спасательные операции продолжаются для неустановленного количества пропавших без вести.

