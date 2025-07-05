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В Техасе 27 человек погибли из-за наводнений, пропали более 20 девочек из летнего лагеря

Роман ПетренкоСуббота, 5 июля 2025, 13:09
В Техасе 27 человек погибли из-за наводнений, пропали более 20 девочек из летнего лагеря
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За несколько часов в США в техасском районе Хилл-Кантри выпала месячная норма сильных дождей, что привело к гибели 27 человек, а еще больше считаются пропавшими без вести.

Источник: AP

Детали: Также по меньшей мере 23 девушки, посещавшие летний лагерь, считаются пропавшими без вести. К их поискам привлечены спасатели на лодках и вертолетах.

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Пропавшие дети посещали Camp Mystic, христианский лагерь вдоль реки Гуадалупе в небольшом городке Хант, всего было 750 девочек.

В центральном округе Керр за ночь выпало не менее 10 дюймов (25 сантиметров) дождя.

На пресс-конференции шериф округа Керр Ларри Лейта сообщил, что погибли 24 человека. Власти сообщили, что в общей сложности спасено 237 человек, из них 167 — вертолетами.

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Элинор Лестер, 13 лет, сказала, что ее и подруг эвакуировали вертолетом. Бешеный шторм разбудил их около 1:30 ночи, и когда прибыли спасатели, Лестер сказала, что они привязали веревку, за которую девочки держались, а паводковая вода бушевала вокруг них.

"Лагерь был полностью разрушен", — сказала девушка. "Вертолет приземлился и начал забирать людей. Это было очень страшно".

Ситуация все еще развивается, и официальные лица заявили, что количество погибших может измениться, поскольку спасательные операции продолжаются для неустановленного количества пропавших без вести.

Власти работают над идентификацией погибших.

По словам метеоролога Национальной службы погоды из офиса в Остине/Сан-Антонио Боба Фогарти, датчик уровня реки в Ханти зафиксировал подъем на 22 фута (6,7 метра) примерно за два часа. Датчик вышел из строя после фиксации уровня в 29,5 фута (9 метров).

"Вода движется так быстро, что вы не поймете, насколько все плохо, пока она уже не накроет вас", — сказал Фогарти.

СШАпогодадети
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