Россияне оккупировали еще 2 села у границы Донецкой и Днепропетровской областей – Deepstate

Противник занял населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у административной границы Днепропетровской и Донецкой областей и пытается продвигаться дальше, сообщили аналитики.

Источник: Deepstate

Детали: Села находятся возле Дачного, куда активно пытаются прорваться оккупанты.

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Дословно: "Ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная.

Для недопущения продвижения на Днепропетровщину и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но в силу количественного преимущества и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит через оборонительные порядки украинских бойцов, что уже давно не является новостью на многих участках фронта".

Детали: Аналитики отмечают, что у России есть "большая медийная причина запустить машину пропаганды" завоеванием Днепропетровской области. Но и для Украины это "важная и принципиальная позиция" не допустить россиян за административную границу.

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Дословно: "Ситуация сложная, а обстановка на линии боевого столкновения, существующие проблемы и "бесконечное" количество русских усложняют эту ситуацию еще больше.

На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь кацапы имеют стремительное продвижение в районе Ялты, которая также находится на административной границе, Зирки, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов".