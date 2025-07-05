Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали еще 2 села у границы Донецкой и Днепропетровской областей – Deepstate

Роман ПетренкоСуббота, 5 июля 2025, 15:35
Россияне оккупировали еще 2 села у границы Донецкой и Днепропетровской областей – Deepstate
deepstatemap

Противник занял населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у административной границы Днепропетровской и Донецкой областей и пытается продвигаться дальше, сообщили аналитики.

Источник: Deepstate

Детали: Села находятся возле Дачного, куда активно пытаются прорваться оккупанты.

Реклама:

Дословно: "Ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная.

Для недопущения продвижения на Днепропетровщину и занятия села СОУ привлекли дополнительные ресурсы, но в силу количественного преимущества и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит через оборонительные порядки украинских бойцов, что уже давно не является новостью на многих участках фронта".

Детали: Аналитики отмечают, что у России есть "большая медийная причина запустить машину пропаганды" завоеванием Днепропетровской области. Но и для Украины это "важная и принципиальная позиция" не допустить россиян за административную границу.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Ситуация сложная, а обстановка на линии боевого столкновения, существующие проблемы и "бесконечное" количество русских усложняют эту ситуацию еще больше.

На данном направлении мы еще увидим много подобных обсуждений, ведь кацапы имеют стремительное продвижение в районе Ялты, которая также находится на административной границе, Зирки, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов".

Донецкая областьДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
Все новости...
Донецкая область
Еще двое погибших и 15 раненых – в Донецкой и Херсонской областях
Российские войска ударили по Ильиновке в Донецкой области: погиб мужчина, 5 раненых
В результате российских обстрелов Донетчины погибли четыре человека, еще трое ранены
Последние новости
12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
12:39
СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
12:34
В Украине растет спрос населения на валюту – НБУ
12:33
"Жизнь ребенка оценили в 5 тысяч долларов". Как родители судятся из-за гибели сына в лагере академии, принадлежащей дочери экс-чиновника
12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
12:30
Крупнейший порт Европы готовится к потенциальной войне с Россией
12:29
Стефанишина: Венгрия не может заблокировать старт переговоров Украины с ЕС
12:18
В Швейцарии одобрили первое в мире лекарство от малярии для младенцев
12:01
Антирекорд: дефицит бюджета России увеличился в шесть раз за год
Все новости...
Реклама:
Реклама: