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Москва усиливает военное присутствие в Армении на фоне напряжённости с Азербайджаном – ГУР

Ольга КацимонСуббота, 5 июля 2025, 16:34
Москва усиливает военное присутствие в Армении на фоне напряжённости с Азербайджаном – ГУР
Фото: ГУР МО

Россия расширяет военное присутствие в Армении и ускоряет комплектование своей военной базы в Гюмри на территории Армении. Это происходит на фоне напряженности с Азербайджаном.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: В украинской разведке сообщили, что целью является усиление военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

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Личный состав для базы набирают среди военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Кроме того, Москва активно ищет добровольцев среди представителей народов Кавказа, в частности в Северной Осетии и Адыгее.

Прямая речь представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова: "Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной системы безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее".

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Предистория:

  • 30 июня в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik Азербайджан".
  • Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
  • Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который вспыхнул после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.

Подробнее читайте в статье: Азербайджан вступает в "войну" с РФ: почему возник и что меняет конфликт между странами.

АрменияАзербайджанРосcияГУР
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