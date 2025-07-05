Зеленский назвал разговор с Трампом самым продуктивным и анонсировал договорённости по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с Президентом Соединённых Штатов Америки, который состоялся накануне, стал лучшим и самым продуктивным за всё время общения между лидерами.

Источник: Зеленский в вечернем обращении 5 июля

Прямая речь: "Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot - ключ к защите от баллистики".

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Детали: По его словам, с Трампом они также обсудили несколько других важных вопросов, которые в ближайшее время детально проработают команды двух стран на последующих встречах.

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