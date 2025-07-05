Зеленский назвал разговор с Трампом самым продуктивным и анонсировал договорённости по ПВО
Суббота, 5 июля 2025, 21:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его разговор с Президентом Соединённых Штатов Америки, который состоялся накануне, стал лучшим и самым продуктивным за всё время общения между лидерами.
Источник: Зеленский в вечернем обращении 5 июля
Прямая речь: "Мы обсудили и тематику ПВО. Я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot - ключ к защите от баллистики".
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Детали: По его словам, с Трампом они также обсудили несколько других важных вопросов, которые в ближайшее время детально проработают команды двух стран на последующих встречах.
Предыстория:
- Днём 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
- По информации Axios, Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какая помощь была приостановлена.
- Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен разговором с Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.