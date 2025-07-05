Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США

Илон Маск заявил о создании новой политической силы в Соединённых Штатах под названием "Американская партия" (America Party).

Источник: пост Илона Маска в его аккаунте на платформе X

Дословно: "С преимуществом два к одному вы хотите новую политическую партию – и вы её получите!".

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Детали: Он раскритиковал существующую политическую систему США, заявив, что страна фактически живёт в условиях однопартийной системы, а не демократии, из-за расточительства и коррупции.

Дословно: "Сегодня создана America Party, чтобы вернуть вам вашу свободу".

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