Илон Маск объявил о создании новой политической партии в США
Суббота, 5 июля 2025, 23:26
Илон Маск заявил о создании новой политической силы в Соединённых Штатах под названием "Американская партия" (America Party).
Источник: пост Илона Маска в его аккаунте на платформе X
Дословно: "С преимуществом два к одному вы хотите новую политическую партию – и вы её получите!".
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Детали: Он раскритиковал существующую политическую систему США, заявив, что страна фактически живёт в условиях однопартийной системы, а не демократии, из-за расточительства и коррупции.
Дословно: "Сегодня создана America Party, чтобы вернуть вам вашу свободу".
Предыстория:
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- 4 июля Илон Маск запустил опрос на своей странице в X с вопросом, хотят ли американцы "независимости от двухпартийной системы и стоит ли создавать Американскую партию". 65,4 % ответили "да", 34,6 % – ответили "нет".