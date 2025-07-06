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Вражеские БпЛА снова атаковали Харьков: возникли пожары, двое пострадавших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 01:12
Вражеские БпЛА снова атаковали Харьков: возникли пожары, двое пострадавших
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 6 июля Харьков атаковали вражеские дроны, в местах прилета в городе возникли пожары, пострадали женщина и ребенок.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: Терехов сообщил о взрыве в городе в 1:07.

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Прямая речь Терехова: "Предварительно "Шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город".

Детали: В 1:12 Терехов сообщил о втором взрыве в Харькове.

Обновлено: В 1:14 стало известно о третьем взрыве в городе.

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Синегубов сообщил о попаданиях в двух районах Харькова.

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова".

Прямая речь Терехова: "К счастью, по предварительным данным, в результате трех прилетов пострадавших нет.

На Харьков еще заходит группа вражеских боевых беспилотников. Будьте осторожны!"

Детали: После сообщения Терехова местные СМИ и паблики информировали о новых взрывах в Харькове.

Синегубов отметил, что "враг наносит повторные удары по Шевченковскому району Харькова".

Прямая речь Терехова в 2:09: "Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе. Детали выясняем".

Прямая речь Синегубова в 2:13: "По предварительной информации, удары были нанесены по Шевченковскому району города Харькова.

На местах попаданий возникли пожары".

Прямая речь Синегубова в 2:22: "Еще один вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе города.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".

Позже Синегубов сообщил, что в результате атаки на Новобаварский район Харькова пострадала 46-летняя женщина.

Впоследствии глава ОВА сообщил о двух пострадавших в результате вражеской атаки и прилетов в Харькове.

Прямая речь Синегубова в 3:28: "Количество пострадавших в результате массированной атаки Харькова БПЛА возросло до двух человек.

В результате обстрела Шевченковского района девочка в возрасте 2,8 месяцев получила острую реакцию на стресс.

Ей также оказывается необходимая медицинская помощь".

Харьковвзрыв
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