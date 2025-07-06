Оккупанты нанесли удары дронами по Киевщине: трое пострадавших, много повреждений
Воскресенье, 6 июля 2025, 04:40
В Киевской области в результате вражеской атаки БПЛА пострадали три человека, повреждены две многоэтажки и частные дома, уничтожены 4 гаражных помещения и автомобиль.
Источник: Киевская ОВА
Детали: В результате вражеской атаки БПЛА в Вышгородском районе пострадали три человека.
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Мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс.
Кроме того, повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены.
Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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В одном из домов деблокировали женщину 1938 года рождения.