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Оккупанты нанесли удары дронами по Киевщине: трое пострадавших, много повреждений

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 04:40
Оккупанты нанесли удары дронами по Киевщине: трое пострадавших, много повреждений
фото: КОВА

В Киевской области в результате вражеской атаки БПЛА пострадали три человека, повреждены две многоэтажки и частные дома, уничтожены 4 гаражных помещения и автомобиль.

Источник: Киевская ОВА

Детали: В результате вражеской атаки БПЛА в Вышгородском районе пострадали три человека.

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Мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, повреждены два многоэтажных дома. Уничтожены огнем 4 гаражных помещения и автомобиль. Еще три автомобиля повреждены.

 
фото: КОВА
 
фото: КОВА
 
фото: КОВА
 
фото: КОВА

Также повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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фото: КОВА
 
фото: КОВА

В одном из домов деблокировали женщину 1938 года рождения.

Киевская областьбеспилотникироссийско-украинская война
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