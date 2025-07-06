В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 солдат и самолет – Генштаб
Воскресенье, 6 июля 2025, 07:34
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1180 российских военных, самолет и 39 артсистем врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1026440 (+1180) человек
- танков – 10992 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 22956 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 29960 (+39) ед.
- РСЗО – 1430 (+2) ед.
- средств ПВО – 1192 (+1) ед.
- самолетов – 421 (+1) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 43825 (+216) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 54252 (+104) ед.