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В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 солдат и самолет – Генштаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 07:34
В войне против Украины РФ потеряла еще 1180 солдат и самолет – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1180 российских военных, самолет и 39 артсистем врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1026440 (+1180) человек
  • танков – 10992 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 22956 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 29960 (+39) ед.
  • РСЗО – 1430 (+2) ед.
  • средств ПВО – 1192 (+1) ед.
  • самолетов – 421 (+1) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43825 (+216) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54252 (+104) ед.

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