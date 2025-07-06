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Еще 5 убитых и 10 раненых гражданских – в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 09:02
Еще 5 убитых и 10 раненых гражданских – в Донецкой и Херсонской областях
донетчина 5 июля, фото: ОВА

За сутки 5 июля в Донецкой и Херсонской областях в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: За 5 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Андреевке, Новогригоровке и Мирнограде.

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Еще 7 человек в области за сутки получили ранения – по двое в Андреевке, Новогригоровке и Покровске, еще одна в Ровно.

В то же время в Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов.

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Также оккупанты испортили автозаправочную станцию, гараж и частные автомобили.

Донецкая областьХерсонская областьпотери в войне
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