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Харьковская область: РФ ударила дроном по автомобилю, погиб ребенок, еще один ранен

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 10:15
Харьковская область: РФ ударила дроном по автомобилю, погиб ребенок, еще один ранен
фото: НПУ

В Харьковской области два человека погибли и 11 ранены, в том числе дети, из-за российских обстрелов 5 июля.

Источник: НПУ

Детали: Ночью несколько районов Харькова были атакованы вражескими беспилотными летательными аппаратами. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия, в здание спорткомплекса, в жилой застройке.

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Повреждения стеклом получила женщина 46 лет, а острую реакцию на стресс испытала трехлетняя девочка.

В результате атаки вражеского дрона по гражданскому автомобилю вблизи села Одноробівка Богодуховского района погиб 8-летний мальчик. Четырехлетний мальчик и 40-летний мужчина получили ранения, 36-летняя женщина – острую реакцию на стресс.

Под плотными обстрелами из различного вооружения находился Купянский район. Там погиб 59-летний гражданский мужчина. Двое мужчин и трое женщин получили ранения.

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