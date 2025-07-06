Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 июля 2025, 16:01
Россия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших
фото: донецкая облпрокуратура

6 июля в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК, затем ФПВ-дроном – погибли четыре человека.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: В частности, от КАБ погибли двое гражданских. Еще один 63-летний получил травмы.

Реклама:

Уже через 10 минут враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находилась супружеская пара – 39-летняя женщина и 40-летний мужчина погибли.

 

Среди поврежденных объектов – 15 частных и многоквартирных домов, линии электропередач, автомобиль.

Донецкая областьКонстантиновкаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
инфографикаПочти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС
обновленоВ Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие – Пентагон
Правительство не утвердило Цивинского на посту главы БЭБ, хочет больше кандидатов
Генштаб подтвердил поражение дронами СБС завода по производству боеприпасов под Москвой
В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта, которого уволили утром
Все новости...
Зеленский: Большинство из обмененных в июне украинцев находились в плену с 2022 года
ТЦК сообщил об избиении своего солдата в Ровенской области
Военные РФ убили жителя Херсонской области
Российская армия за день почти 30 раз атаковала Днепропетровщину, есть раненый и разрушения
Последние новости
11:36
Сырский настаивает на восстановлении позиций ВСУ в Курской и Белгородской областях РФ
11:33
НАПК: В Украине растет количество приговоров за коррупцию, в частности среди топ-чиновников
11:22
Италия вернула Испании более 60 похищенных произведений искусства
11:17
фото, видеоВ Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана, пострадала и Польша
11:17
ГУР раскрыло "начинку" российских ракет Х-101, одна из которых ударила по "Охматдету"
11:05
дополнено, видео Россияне за утро убили 1 и ранили 9 человек в Херсоне: атаковали с дронов
11:03
Россияне уничтожили киевский склад сети электроники "Кибернетики"
10:58
футзалЕще один клуб Экстра-лиги снялся с соревнований в элите и начнет сезон в Первой лиге
10:47
НБУ отозвал лицензию у финансовой компании: причина
10:46
В Одессе подростки издевались над бездомным: теперь им грозит заключение
Все новости...
Реклама:
Реклама: