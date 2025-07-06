Россия нанесла удар КАБом и дроном по Константиновке: четверо погибших

6 июля в 11:00 оккупанты обстреляли жилую застройку в Константиновке, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК, затем ФПВ-дроном – погибли четыре человека.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: В частности, от КАБ погибли двое гражданских. Еще один 63-летний получил травмы.

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Уже через 10 минут враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю, в котором находилась супружеская пара – 39-летняя женщина и 40-летний мужчина погибли.

Среди поврежденных объектов – 15 частных и многоквартирных домов, линии электропередач, автомобиль.