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Военные РФ убили жителя Херсонской области

Ольга КацимонВоскресенье, 6 июля 2025, 16:24
Военные РФ убили жителя Херсонской области
Фото: Getty Images

В результате атаки российских военных в воскресенье, 6 июля, погиб житель Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Сегодня в результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил житель Антоновки".

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Детали: Соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

Предистория:

  • В субботу утром, 5 июня, российские войска обстреляли Новодмитровку Херсонского района, в результате чего погибла местная жительница.

Херсонская область
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