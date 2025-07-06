Военные РФ убили жителя Херсонской области
Воскресенье, 6 июля 2025, 16:24
В результате атаки российских военных в воскресенье, 6 июля, погиб житель Херсонской области.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Дословно: "Сегодня в результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил житель Антоновки".
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Детали: Соответствующие службы устанавливают личность погибшего.
Предистория:
- В субботу утром, 5 июня, российские войска обстреляли Новодмитровку Херсонского района, в результате чего погибла местная жительница.