В Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ-6, на левом берегу частично пропадал свет

В Киеве в Деснянском районе возле ТЭЦ-6 в воскресенье днём произошёл взрыв, после которого в небо поднялся столб чёрного дыма. В 17:11 пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Источники: мэр Киева Виталий Кличко, глава КГВА Тимур Ткаченко, "Киевтеплоэнерго", Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, глава Деснянской РГА в г. Киеве Максим Бахматов

Детали: По данным главы Деснянской РГА, предприятие, где произошёл взрыв, расположено за ТЭЦ-6. В вагончике охранника произошло короткое замыкание проводки. Во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом

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Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, на левом берегу Киева на нескольких улицах ориентировочно на пол часа пропадал свет в жилых домах. Он также подтвердил, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.

По данным "Киевтеплоэнерго", ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, и угрозы энергоснабжению Киева нет.

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Дословно из публикации "Киевтеплоэнерго": "Инцидент с возгоранием произошёл на предприятии за территорией ТЭЦ-6. Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывов или возгораний нет. Отключений потребителей, которые получают электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет".

По данным ГСЧС, пожар от взрыва возник на площади 100 кв. метров, его ликвидировали в 17:11.

Дословно: "На открытой местности загорелась бытовка, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую ёмкость".

Детали: К тушению привлекли 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.