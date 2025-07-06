В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов
В России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье отменены сотни авиарейсов, больше всего – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.
Источники: сообщения "Росавиации" в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин
Детали: В настоящее время временно не обслуживаются рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).
По состоянию на вечер 6 июля в московском аэропорту Шереметьево отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.
"Росавиация" утверждает, что ситуация контролируемая, однако в крупных аэропортах наблюдаются очереди пассажиров.
В общей сложности отменено около 287 рейсов, не считая данных из аэропортов, где работа полностью приостановлена.
Тем временем мэр Москвы Собянин заявил, что вечером в воскресенье российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Обновлено: Ночью 7 июля "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Саратова.
Позже "Росавиация" сообщила об отмене ограничений в работе Пулково и аэропорта Саратова.
Предыстория:
- Накануне, в субботу, 5 июля, в московских аэропортах также наблюдался транспортный коллапс. В общей сложности было отменено почти 200 рейсов в Москве и Санкт-Петербурге. Местные Telegram-каналы отмечали, что причиной отмены рейсов стали атаки дронов.