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В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов

Ольга Кацимон, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 июля 2025, 21:04
В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за безопасности полётов
Фото: "Росавиация"

В России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье отменены сотни авиарейсов, больше всего – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.

Источники: сообщения "Росавиации" в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: В настоящее время временно не обслуживаются рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).

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По состоянию на вечер 6 июля в московском аэропорту Шереметьево отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.

"Росавиация" утверждает, что ситуация контролируемая, однако в крупных аэропортах наблюдаются очереди пассажиров.

В общей сложности отменено около 287 рейсов, не считая данных из аэропортов, где работа полностью приостановлена.

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Тем временем мэр Москвы Собянин заявил, что вечером в воскресенье российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Обновлено: Ночью 7 июля "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Саратова.

Позже "Росавиация" сообщила об отмене ограничений в работе Пулково и аэропорта Саратова.

Предыстория:

  • Накануне, в субботу, 5 июля, в московских аэропортах также наблюдался транспортный коллапс. В общей сложности было отменено почти 200 рейсов в Москве и Санкт-Петербурге. Местные Telegram-каналы отмечали, что причиной отмены рейсов стали атаки дронов.

авиаРосcияаэропорт
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