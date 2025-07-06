В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов из-за "безопасности" полётов

В России из-за ограничений в воздушном пространстве второй день подряд наблюдается транспортный коллапс. В воскресенье отменены сотни авиарейсов, больше всего – в московском Шереметьево и петербургском Пулково.

Источники: сообщения "Росавиации" в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: В настоящее время временно не обслуживаются рейсы следующих аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское).

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По состоянию на вечер 6 июля в московском аэропорту Шереметьево отменён 171 рейс, в петербургском Пулково – 90 рейсов, а в Нижнем Новгороде – 26.

"Росавиация" утверждает, что ситуация контролируемая, однако в крупных аэропортах наблюдаются очереди пассажиров.

В общей сложности отменено около 287 рейсов, не считая данных из аэропортов, где работа полностью приостановлена.

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Тем временем мэр Москвы Собянин заявил, что вечером в воскресенье российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Обновлено: Ночью 7 июля "Росавиация" сообщила об ограничениях в работе аэропорта Саратова.

Позже "Росавиация" сообщила об отмене ограничений в работе Пулково и аэропорта Саратова.

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