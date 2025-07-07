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В Одессе прогремели взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 00:54
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

В ночь на 7 июля на фоне угрозы вражеских беспилотников в Одессе прогремели взрывы.

Источник: общественное вещание "Суспільне", глава Одесской ОВА Олег Кипер, "Думская"

Детали: О взрыве стало известно в 00:50.

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После этого Кипер призвал одесситов укрыться в убежищах.

Местные СМИ и паблики сообщили о работе ПВО в городе.

Прямая речь Кипера: "Одесса и район, будьте в убежищах! Враг атакует ударными беспилотниками!"

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Обновлено: В час ночи, потом в 1:42 СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе.

Одессавзрывбеспилотникироссийско-украинская война
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