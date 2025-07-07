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В Киеве работала ПВО, зафиксировано падение обломков БпЛА и повреждения – КГВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 июля 2025, 01:50
В Киеве работала ПВО, зафиксировано падение обломков БпЛА и повреждения – КГВА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 7 июля в Киеве работала ПВО на фоне угрозы российских ударных беспилотников, зафиксировано падение обломков БпЛА и повреждения в двух районах столицы.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Киев атакуют БпЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!"

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Детали: Из-за угрозы российских дронов в Киеве воздушную тревогу объявили в 1:37.

Обновлено: Позже Ткаченко написал о последствиях атаки в Деснянском районе. По его предварительным данным, там упали части сбитого БпЛА.

В 2:15 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

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В 2:24 Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждены окна в нежилом здании.

Также Ткаченко сообщил о повреждениях в Соломенском районе.

Прямая речь Ткаченко: "В Соломенском районе повреждены автомобиль и труба водоснабжения. Предварительно без пожара и пострадавших".

КиевПВОбеспилотники
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