РФ атаковала ракетами и более сотней дронов: ПВО обезвредила 75 БпЛА, есть попадания
Понедельник, 7 июля 2025, 09:43
В ночь на 7 июля россияне атаковали Украину 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Источник: командование Воздушных сил в Telegram
Детали: По состоянию на 9.30 противовоздушной обороной обезврежено 75 вражеских БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны.
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58 - сбиты огневыми средствами поражения, 17 - локально потеряно, или подавлено РЭБ.
В результате атаки зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 10 локациях, а также падение сбитых - на 7 локациях.