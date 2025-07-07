Беспилотники атаковали химзавод в Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае

7 июля в Московской области беспилотники атаковали Краснозаводский химический завод, а на Ильинский НПЗ в Краснодарском крае упали обломки БпЛА.

Источник: глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram, Astra, оперштаб Краснодарского края в Telegram

Прямая речь Коваленко: "В московской области РФ атакован Краснозаводской химический завод. Там производят взрывчатые вещества, порохи, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения".

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Детали: По его словам, это звено в технологической цепи обеспечения армии РФ артиллерийскими снарядами, РСЗО и баллистическими ракетами.

Жители Подмосковья сообщают об атаке на химзавод



Атакован Краснозаводский химический завод, пишут жители Краснозаводска в местных чатах.



Подтверждения этой информации пока нет.



Краснозаводский химический завод специализируется на средствах защиты летателтных аппаратов,… pic.twitter.com/NpDjSIiHxX — ASTRA (@astrapress_ru) July 7, 2025

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Также оперштаб Краснодарского края сообщили о падении обломков беспилотника на территории одного из технологических цехов Ильского НПЗ в Северском районе.

Местные власти заявляют, что возгораний, видимых повреждений и пострадавших нет, однако на месте работают специальные и экстренные службы.