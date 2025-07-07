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В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта, которого уволили утром

Алена МазуренкоПонедельник, 7 июля 2025, 16:38
В РФ нашли мертвым экс-министра транспорта, которого уволили утром
Роман Старовойт, фото: РИА Новости

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта в день его отставки нашли мертвым. Источники различных телеграм-каналов сообщают, что тот покончил с собой.

Источник: следственный комитет РФ, телеграм-каналы Shot и Mash, прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Следственный комитет РФ подтвердил смерть Старовойта. Там сообщили, что тело экс-министра с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе в личном автомобиле. Следователи РФ утверждают, что выясняют обстоятельства его гибели.

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По данным телеграм-каналов, рядом с телом нашли огнестрельное оружие, а предварительная причина самоубийства Старовойта - вероятное уголовное дело о нарушениях при строительстве фортификаций в Курской области.

По данным Mash, подписи Старовойта стоят под решением оперштаба региона разрешить корпорации развития Курской области потратить 19 млрд рублей и самой определять субподрядчиков.

Кроме того, следствие проверяет возможную причастность Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к "провальной транспортной реформе" в Курске, в рамках которой не отремонтировали трамвайные пути и не поставили новые вагоны.

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На Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищении 1 млрд рублей. Это же сделали экс-гендиректор корпорации Владимир Лукин и бывший курский депутат Максим Васильев, который занимался строительным бизнесом. Оба сейчас находятся в СИЗО.

Правитель РФ Владимир Путин отправил Старовойта в отставку утром 7 июля.

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