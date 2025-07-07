Во вторник в Украину придет сильная жара

Во вторник, 8 июля, на территории Украины ожидается сильная жара до 39°, а также кратковременные дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди. Температура ночью там составит 15-20° (в Карпатах 12-17°), днем 26-31°.

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На остальной территории в этот день без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем сильная жара 35-39°, в северных и Винницкой областях 29-34°.

В Киеве во вторник, 8 июля, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений самая высокая температура 8 июля была зафиксирована на отметке 35,0° в 1999 году, самая низкая ночью – на отметке 8,3° выше нуля в 1887 и 1912 годах.