Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский анонсировал в июле совещание с послами

Олег Павлюк, Александр ШумилинПонедельник, 7 июля 2025, 23:21
Зеленский анонсировал в июле совещание с послами
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в июле в Украине состоится совещание с послами, посвященное их работе по противодействию российской агрессии.

Источник: Зеленский в вечернем обращении в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что в понедельник говорил с министром иностранных дел Андреем Сибигой "о специальном совещании с украинскими послами".

Реклама:

"Уже через две недели состоится эта наша встреча", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что ожидает на совещании "абсолютно конкретных результатов по каждому региону".

"Прежде всего, по санкциям против России, по поддержке обороны Украины, по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления в Украине", – перечислил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Отметим, что глава МИД Андрей Сибига ранее анонсировал "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений в июле.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

Зеленскиймеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
Зеленский
Как ссоры с Трампом изменили украинскую социологию и кому теперь верят украинцы
Зеленский: Фишер, Гринцевич и Карвацкий получат звание Героя Украины посмертно
Зеленский провел Ставку: Нужно еще больше дронов
Последние новости
07:31
Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, ранена женщина
07:15
Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
06:52
"Челси" уверенно победил "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу
06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоРФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: