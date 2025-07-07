Зеленский анонсировал в июле совещание с послами

Президент Владимир Зеленский заявил, что в июле в Украине состоится совещание с послами, посвященное их работе по противодействию российской агрессии.

Источник: Зеленский в вечернем обращении в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский сказал, что в понедельник говорил с министром иностранных дел Андреем Сибигой "о специальном совещании с украинскими послами".

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"Уже через две недели состоится эта наша встреча", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что ожидает на совещании "абсолютно конкретных результатов по каждому региону".

"Прежде всего, по санкциям против России, по поддержке обороны Украины, по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления в Украине", – перечислил Зеленский.

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Отметим, что глава МИД Андрей Сибига ранее анонсировал "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений в июле.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.