Россияне за утро убили 1 и ранили 9 человек в Херсоне: атаковали с дронов

Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Херсона с беспилотников – только за утро 1 человека убили и еще 9 ранили.

Источник: Херсонская ОВА, Херсонская ГВА и Херсонская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "8 июля около 5:00 утра в Херсоне военные российской армии сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль. В результате взрыва снаряда погиб 66-летний водитель, который находился внутри".

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Детали: По данному факту открыли производство.

В ОВА добавили, что около 4:20 под удар попали двое мужчин, 32 и 34 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести, второй – будет лечиться амбулаторно.

Около 5:10 утра захватчики сбросили взрывчатку на женщину 1960 года рождения – она получила тяжелые ранения: взрывную травму, ранения живота и ног. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

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Дополнено: Позже в Херсонской ГВА сообщили, что около 8:30 россияне атаковали с дрона машину в центре Херсона, в результате чего пострадали 51-летняя женщина и 50-летний мужчина. Их с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализировали.

Также полиция доставила в больницу 64-летнего херсонца, которого оккупанты около 9:00 атаковали с дрона в Днепровском районе. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Еще одну жительницу Херсона оккупанты атаковали с дрона около 09:30. У 69-летней женщины –взрывная травма и осколочные ранения ноги.

Около 09:50 россияне снова ударили из БпЛА по центральной части Херсона, в результате чего пострадали две женщины 54 и 50 лет и 75-летний мужчина, которые в момент атаки находились возле магазина. Все они получили взрывные травмы.

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