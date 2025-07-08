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МИД Франции: ЕС готовит самые жесткие санкции против России за последние три года

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 8 июля 2025, 10:04
МИД Франции: ЕС готовит самые жесткие санкции против России за последние три года
Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро заявил, что в ответ на усиление российских атак против Украины Европа разрабатывает самый строгий за последние три года пакет санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Барро в комментарии французскому телеканалу TF1

Детали: По словам Барро, глава Кремля Владимир Путин не только не согласился на предложение перемирия, но и Россия "усилила удары по Украине в 5 раз".

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"Это не может продолжаться дальше. Это должно прекратиться. Чтобы достичь этого, в координации с усилиями американских сенаторов, Европа готовится принять на основе французских предложений самые жесткие санкции за последние 3 года, которые непосредственно лишат Владимира Путина ресурсов, позволяющих ему продолжать войну", – заявил французский министр.

Он добавил, что Россия больше не продвигается на фронте, и сегодня Путин "удовлетворяется тем, что обстреливает ракетами и дронами жилые районы, нанося огромные жертвы среди гражданского населения".

"Поэтому все это должно прекратиться, и для этого нужны санкции, направленные не только на нефтяные доходы, но и на российских финансовых игроков и финансовых игроков в других странах, которые позволяют обойти наши санкции", – добавил французский министр.

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Напомним:

Франциясанкциироссийско-украинская война
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