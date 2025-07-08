Почти половина опрошенных украинцев пессимистично оценивают будущее страны – КМИС

47% украинцев сообщили, что через 10 лет они скорее видят Украину разрушенной и с большим оттоком людей, чем процветающей страной в составе Евросоюза.

Источник: статья "Украинской правды" "Как ссоры с Трампом изменили украинскую социологию и кому теперь верят украинцы", в которой приводятся результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в мае-июне

Прямая речь исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого: "Был... вопрос "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считали, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая – начало июня наоборот почти половина (было 28%, стало 47% – ред.) видит Украину разрушенной".

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ИНФОГРАФИКА УП НА ОСНОВЕ ДАННЫХ КМИС

Детали: По сравнению с октябрем 2022 года, когда в процветание Украины верили 88% опрошенных и только 5% видели через 10 лет разрушения и отток людей, количество пессимистично настроенных украинцев выросло в 9 раз.

Как видно из инфографики, с октября 2022 года количество позитивно настроенных украинцев с каждым новым опросом продолжало снижаться. Однако по состоянию на июнь количество тех, кто верит в процветание Украины через 10 лет все же остается достаточно высоким – 43%.

Последний рост негативных ожиданий социологи связывают с тем, что в конце прошлого года часть украинцев все же надеялись, что президенту США Дональду Трампу, который как раз должен был вступать в должность, таки удастся воплотить в жизнь свое многократное обещание и остановить войну в Украине.

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Но ожидания украинцев не оправдались.

"После инаугурации Трампа, его заигрываний с Путиным, а особенно после скандала в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским в конце февраля, надежды на американского лидера и его возможности закончить войну с Россией окончательно развеялись", – говорится в статье УП.

Несмотря на это социологи зафиксировали, что украинцы до сих пор против уступок территориями и считают, что Украина скорее движется к единению, чем к расколу.

"Было логично ожидать, что после "жесткой посадки" от Трампа (ослабление поддержки и изменение риторики США в отношении РФ – ред.) произойдет определенный морально-психологический спад у украинцев. Но даже при таких условиях наши опросы показывают, что все равно абсолютное большинство украинцев против вариантов завершения войны на условиях, которые выглядят как капитуляция.

Мы скоро опубликуем данные нового исследования, и там видно, что ощущение единения немного усилилось. Около 60% опрошенных считают, что Украина движется скорее к единению, чем к расколу", – подытожил Грушецкий.

Исследование проходило в мае-июне.