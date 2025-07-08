Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: у Трампа обсудят вопрос о поставках Украине ракет к Patriot

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 19:02
CNN: у Трампа обсудят вопрос о поставках Украине ракет к Patriot
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Члены команды национальной безопасности президента Дональда Трампа планируют во вторник обсудить детали поставок оружия, в том числе ракет Patriot, Украине после того, как глава Белого дома сделал заявление об отправке Киеву вооружения.

Источник: "Европейская правда", телеканал CNN

Детали: По словам источника, знакомого с этим вопросом, в администрации уже ведутся дискуссии о том, как доставить дополнительные ракеты-перехватчики для системы Patriot в Украину после пятничного телефонного звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Реклама:

Трамп в ходе разговора с Зеленским дал понять, что по-прежнему готов помочь Украине, сообщил источник.

Другой собеседник отметил, что в телефонных разговорах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце прошлой недели Трамп также обсудил поставки Patriot Украине, в том числе возможность распределения расходов между европейскими странами или передачи Киеву собственных систем.

Ожидается, что переговоры о вооружении продолжатся на этой неделе в Риме на конференции по восстановлению Украины, куда прибудет спецпосланник Трампа Кит Келлог.

РЕКЛАМА:

8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонительные вооружения.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины

СШАоружиеТрампПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
США
Салливан считает, что администрация Байдена не сдерживала эскалацию РФ, а давала Украине оружие
СМИ: Трамп пообещал Украине десяток ракет для Patriot и давит на Мерца, чтобы тот продал батарею
США приостановили поставки оружия Украине, потому что остались только 25% ракет для собственных Patriot – СМИ
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: