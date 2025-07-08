CNN: у Трампа обсудят вопрос о поставках Украине ракет к Patriot

Члены команды национальной безопасности президента Дональда Трампа планируют во вторник обсудить детали поставок оружия, в том числе ракет Patriot, Украине после того, как глава Белого дома сделал заявление об отправке Киеву вооружения.

Источник: "Европейская правда", телеканал CNN

Детали: По словам источника, знакомого с этим вопросом, в администрации уже ведутся дискуссии о том, как доставить дополнительные ракеты-перехватчики для системы Patriot в Украину после пятничного телефонного звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Трамп в ходе разговора с Зеленским дал понять, что по-прежнему готов помочь Украине, сообщил источник.

Другой собеседник отметил, что в телефонных разговорах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в конце прошлой недели Трамп также обсудил поставки Patriot Украине, в том числе возможность распределения расходов между европейскими странами или передачи Киеву собственных систем.

Ожидается, что переговоры о вооружении продолжатся на этой неделе в Риме на конференции по восстановлению Украины, куда прибудет спецпосланник Трампа Кит Келлог.

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8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонительные вооружения.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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