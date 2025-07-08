Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине открывает представительство чешский производитель оружия Excalibur Army

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 19:16
В Украине открывает представительство чешский производитель оружия Excalibur Army
фото: сайт Excalibur Army

Чешская компания-производитель оружия Excalibur Army во вторник сообщила об открытии представительства в Украине, которой с 2022 года поставляет свою продукцию.

Источник: сообщение на сайте компании, "Европейская правда"

Детали: В Excalibur Army пояснили, что открытие украинского представительства призвано "усилить местное сотрудничество, оптимизировать логистику и начать совместное производство оборонной продукции на территории Украины".

Реклама:

Среди прочего, украинское представительство Excalibur Army будет обрабатывать заказы, документацию и предоставлять технические консультации.

В чешской компании подчеркнули, что с начала полномасштабной агрессии России компания поставила в Украину более тысячи наземных систем, в частности танки, бронированные машины пехоты, артиллерийские системы и ракетные установки, а также более 2 миллионов крупнокалиберных боеприпасов.

"Благодаря сотрудничеству с компанией "Украинская бронетехника" мы уже подготовили проект местного производства боеприпасов крупного калибра", – говорится в сообщении Excalibur Army.

РЕКЛАМА:

В 2022 году Excalibur Army выиграла контракт на модернизацию почти сотни танков Т-72, который финансировался США и Нидерландами в рамках военной помощи Украине.

Ранее чешская компания объявила о выделении около 650 миллионов крон (более 27 миллионов евро) на строительство еще одного производственного цеха для модернизации советских танков для Украины.

ЧехияУкраинаоружиепроизводство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
Чехия
Президент Чехии не считает, что Россия сейчас побеждает в войне
Глава МИД Чехии: вклад Германии в инициативу по боеприпасам Украине – один из крупнейших
Чехия проверит компании, которые могут поставлять РФ оборудование для производства оружия
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: