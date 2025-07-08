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Трамп: Путин постоянно говорит нам кучу ерунды

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 19:44
Трамп: Путин постоянно говорит нам кучу ерунды
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал хозяина Кремля Владимира Путина, заявив, что тот говорит "много чепухи".

Источник: "Европейская правда", Трамп на заседании своего кабинета

Детали: Американский президент повторил, что развязанная РФ война "никогда бы не должна была начаться", а затем обрушился с критикой на Путина.

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"Если честно, Путин постоянно говорит нам кучу ерунды. Он всегда очень вежливый, но в итоге это оказывается бессмысленным", – сказал он.

На вопрос о возможных санкциях против России, Трамп ответил: "Да, я рассматриваю это".

8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США посылают Украине дополнительное оборонное оружие.

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По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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ТрампПутинроссийско-украинская война
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