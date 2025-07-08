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Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 8 июля 2025, 21:29
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
Фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах "Группы семи", в том числе и в Соединенных Штатах.

Источник: Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда"

Детали: Сибига заявил, что ожидает в ближайшее время "кадровые решения" в украинском дипломатическом корпусе.

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"Наверное, следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений", – спрогнозировал глава украинской дипломатии.

Он отдельно упомянул посла Украины в США Оксану Маркарову, которую назвал "одной из наших самых успешных послов".

"Чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверняка у каждого дипломата есть ротационный цикл. Я вам подтверждаю, что видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в частности – трек США", – добавил Сибига.

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В июне глава МИД сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.

Сибига АндрейМаркароваСША
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