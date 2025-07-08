Избранный по конкурсу на директора БЭБ: Решение Кабмина отклонить мою кандидатуру не соответствует закону

Избранный по результатам конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский требует сообщить, какие именно "оценки безопасности" от СБУ стали основанием для того, чтобы Кабмин отклонил его кандидатуру на должность.

Источник: Цивинский в Facebook

Прямая речь: "Как стало известно из некоторых Telegram-каналов, 07 июля 2025 года Кабинет министров Украины отклонил мою кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Отклонение состоялось якобы по вопросам безопасности на основании материалов, предоставленных Службой безопасности Украины.

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Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне)".

Детали: Цивинский считает, что решение КМУ не соответствует закону: "Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами".

Он также сообщил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ, чтобы получить всю информацию, в том числе ту, которая касается оценки безопасности: "После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую".

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Напомним: