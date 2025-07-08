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Избранный по конкурсу на директора БЭБ: Решение Кабмина отклонить мою кандидатуру не соответствует закону

Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 21:37
Избранный по конкурсу на директора БЭБ: Решение Кабмина отклонить мою кандидатуру не соответствует закону
Александр Цывинский, фото: Facebook

Избранный по результатам конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский требует сообщить, какие именно "оценки безопасности" от СБУ стали основанием для того, чтобы Кабмин отклонил его кандидатуру на должность.

Источник: Цивинский в Facebook

Прямая речь: "Как стало известно из некоторых Telegram-каналов, 07 июля 2025 года Кабинет министров Украины отклонил мою кандидатуру на должность руководителя Бюро экономической безопасности. Отклонение состоялось якобы по вопросам безопасности на основании материалов, предоставленных Службой безопасности Украины.

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Как гражданин, как служащий правоохранительного органа, который успешно проходил 10 лет все проверки СБУ, как человек, который с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту Родины и проходил службу в ГУР МО, для меня является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для соответствующего решения (с учетом того, что я имею допуск к гостайне)".

Детали: Цивинский считает, что решение КМУ не соответствует закону: "Ожидаю публикации официального решения или подтверждения опубликованной информации официальными лицами".

Он также сообщил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ, чтобы получить всю информацию, в том числе ту, которая касается оценки безопасности: "После получения соответствующих данных подробно прокоммуницирую".

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Напомним:

  • Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ и один из руководителей операции "Чистый город" Александр Цивинский.
  • 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
  • Впоследствии сообщалось, что конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского. И все это происходит на фоне разговоров о возможной смене правительства.
  • Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.
  • Бизнес-ассоциации Украины призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля пересмотреть решение Кабмина о неназначении директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), избранного по результатам конкурса.

БЭБскандалКабинет министров
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