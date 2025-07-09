CNN: Трамп рассказал, что угрожал Путину "разбомбить Москву" в случае вторжения в Украину

Журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Как утверждают, речь идет об аудиозаписи с прошлогодней встречи Трампа с донорами кампании. В ней тот рассказывает, как якобы пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если бы те решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

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"Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора", – цитируют Трампа.

Он продолжил, что Путин отреагировал сомнением. "Но на 10% он мне поверил", – добавил Трамп.

Трамп поделился, что также озвучил предупреждение в общении с лидером Китая Си Цзиньпином о возможных планах захвата Тайваня и пригрозил "бомбить Пекин". "Он подумал, что я сумасшедший", – добавил Трамп.

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Напомним:

В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".

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