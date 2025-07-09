Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: Трамп рассказал, что угрожал Путину "разбомбить Москву" в случае вторжения в Украину

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 9 июля 2025, 10:27
CNN: Трамп рассказал, что угрожал Путину разбомбить Москву в случае вторжения в Украину
Иллюстративное фото: Getty Images

Журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Как утверждают, речь идет об аудиозаписи с прошлогодней встречи Трампа с донорами кампании. В ней тот рассказывает, как якобы пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если бы те решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

Реклама:

"Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора", – цитируют Трампа.

Он продолжил, что Путин отреагировал сомнением. "Но на 10% он мне поверил", – добавил Трамп.

Трамп поделился, что также озвучил предупреждение в общении с лидером Китая Си Цзиньпином о возможных планах захвата Тайваня и пригрозил "бомбить Пекин". "Он подумал, что я сумасшедший", – добавил Трамп.

РЕКЛАМА:

Напомним:

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины.

ТрампПутинКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что не знает, кто остановил поставки оружия Украине
Трамп: Путин постоянно говорит нам кучу ерунды
CNN: у Трампа обсудят вопрос о поставках Украине ракет к Patriot
Последние новости
09:12
интервьюТарас Чмут: Иногда командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши
09:11
В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня
09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
08:54
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
08:46
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
08:45
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте было более 200 боев
08:32
СМИ: после покушения на Трампа отстранили шестерых сотрудников секретной службы США
08:27
МВД: В Киеве погибли 68-летняя жительница и 22-летняя капрал полиции метрополитена
08:23
В Сенате США надеются на одобрение проекта с санкциями против РФ в июле
08:10
ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем
Все новости...
Реклама:
Реклама: