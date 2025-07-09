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Опрос: Украинцы верят, что США продолжат предоставлять нам оружие

Алена МазуренкоСреда, 9 июля 2025, 12:25
Опрос: Украинцы верят, что США продолжат предоставлять нам оружие
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

По результатам июльского опроса, большинство украинцев (64%) ожидают, что США полностью или частично продолжат поддерживать Украину оружием.

Источник: результаты социологического опроса "Рейтинг"

Детали: По результатам опроса, в основном украинцы ожидают, что США не прекратят поставки оружия.

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В то же время, только 11% опрошенных ожидают, что США будут поставлять Украине оружие в полном объеме, зато 8% не ожидают никакой американской военной помощи.

Вместе с тем, 25% ожидают, что помощь будет минимальной, а большинство (53%) - частичной, то есть сохранится.

 

Опрос проводился 4-5 июля 2025 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди 1000 респондентов.

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Формат выборки: случайная выборка мобильных телефонных номеров (население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

СШАоружиеопрос
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