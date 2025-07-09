Социология: Украинцы больше всего доверяют трем должностным лицам

Среди украинцев наибольшим доверием пользуются действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский, немного уступает им руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 4-5 июля

Детали: Социологи интересовались мнением о доверии к 5 должностным лицам. В результате учитывались ответы "полностью доверяю" и "скорее доверяю".

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Наибольшим доверием пользуются Валерий Залужный (73%), Владимир Зеленский (67%) и Кирилл Буданов (56%).

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 41%. Премьер-министру Денису Шмыгалю – четверть опрошенных.

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Опрос проводился на подконтрольной Киеву территории среди 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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