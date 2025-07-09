СБУ: В Киеве задержали двух китайцев, которые пытались вывезти секретную документацию по "Нептунам"

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух граждан Китая, которые пытались вывезти документацию по производству украинских ракет "Нептун".

Источник: сообщение СБУ и Офиса генерального прокурора

Дословно СБУ: "Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун"...

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Как установило расследование, один из китайских шпионов – 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов. Он остался в Киеве после того, как в 2023 году его отчислили за академическую неуспеваемость.

Другой фигурант – его отец, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына".

Фото прокуратуры

Детали: В СБУ заявили, что бывший китайский студент, чтобы получить техническую документацию по производству "Нептунов", пытался завербовать украинца, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений.

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"Контрразведка СБУ разоблачила шпиона еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала "на горячем" во время передачи ему секретных документов. На следующем этапе был задержан его отец, который должен был передать секретные сведения спецслужбам КНР", - говорится в сообщении. В ОГП уточнили, что отец въехал на территорию Украины 7 июля и на следующий день посетил посольство КНР в Киеве.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 "Шпионаж".