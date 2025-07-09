Зеленский прибыл в Рим, встретится с Папой Римским и Келлогом

В среду, 9 июля, президент Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретится с Папой Римским Львом XIV, а также с американской делегацией.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Визит Зеленского в Италию проходит в рамках участия главы государства в Международной конференции по восстановлению Украины. Программу пребывания в Риме президент начнет с аудиенции у Папы Римского Льва XIV.

Реклама:

После этого Зеленский отправится в официальную резиденцию президента Италии – Квириндальский дворец, где состоится официальная церемония встречи, представление делегаций и совместное фотографирование.

В 16:10 ожидается, что начнется двусторонняя встреча президента Украины с президентом Италии Серджо Матареллой.

Позже, в 17:30, Зеленский встретится со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом.

РЕКЛАМА:

Ожидается, что во время визита Зеленский проведет ряд важных встреч с лидерами государств и международных организаций, направленных на усиление поддержки Украины.

Как известно, 10 и 11 июля в Италии будет проходить Конференция по восстановлению Украины, в которой примет участие американская делегация вместе со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

В Конференции примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности Вены стать местом проведения следующей Конференции по восстановлению Украины.