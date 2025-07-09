В Кремле считают ничтожными решения Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России".

Источник: пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК, "Европейская правда"

Детали: Песков отметил, что Россия не собирается выполнять решение ЕСПЧ.

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Прямая речь: "Не собираемся выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать".

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