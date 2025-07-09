Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Среда, 9 июля 2025, 19:39
В Кремле считают ничтожными решения Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против России".
Источник: пресс-секретарь российского правителя Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК, "Европейская правда"
Детали: Песков отметил, что Россия не собирается выполнять решение ЕСПЧ.
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Прямая речь: "Не собираемся выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать".
Предыстория:
- 9 июля ЕСПЧ признал нарушение Россией многих статей Европейской конвенции по правам человека в большом межгосударственном деле, объединившем жалобы Украины и Нидерландов против России относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и относительно сбитого рейса MH17.
- Украинский судья ЕСПЧ Николай Гнатовский назвал решение суда историческим и отметил, что это, вероятно, самое большое и важное дело за всю историю Суда.
- В украинском Минюсте назвали беспрецедентным долгожданное решение ЕСПЧ.