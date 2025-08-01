Россияне обстреляли Запорожский район: один человек погиб, еще трое ранены
Пятница, 1 августа 2025, 05:46
В результате очередной атаки российских войск на Запорожскую область погиб мужчина, еще трое мирных жителей получили ранения.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Детали: По словам Федорова, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали два мирных жителя.
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В селе Веселянка российский снаряд попал в частный жилой дом. В результате обстрела погиб 63-летний мужчина.
В Малокатериновке вражеский обстрел привел к повреждению жилого дома и пожару, 65-летний местный житель получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Обновлено: Позже Федоров сообщил о еще двух пострадавших: 36-летней и 77-летней женщинах. Одна женщина ранена в Веселянке, другая – в Малокатериновке.