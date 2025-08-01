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Оккупанты ударили по Днепропетровской области: из-под завалов спасли 2 детей, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии

Ирина БалачукПятница, 1 августа 2025, 09:50
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: из-под завалов спасли 2 детей, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Двое взрослых и двое детей пострадали, повреждены фермерские хозяйства, учебное заведение, инфраструктура, частные дома и автомобили в результате российских ударов по Днепропетровской области ночью 1 августа.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Были удары беспилотниками по Синельниковскому району. А именно Васильковской, Украинской и Николаевской общинах. Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения".

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Детали: Захватчики били и по Покровской общине – повредили частный дом.

"По предварительной информации, из-под завалов достали двух детей. Детали уточняем", – отметил Лысак.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Дополнено: Позже он добавил, что детей, которых утром достали из-под завалов дома в Синельниковском районе, госпитализировали.

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"Состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка – в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – отметил Лысак.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Также россияне атаковали Никопольский район – били беспилотниками и из артиллерии по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Здесь пострадал 25-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. В Никопольском районе повреждена инфраструктура и автомобили.

По словам Лысака, ночью защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью 3 российских БпЛА.

Днепропетровская областьобстрелбеспилотники
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