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Оккупанты ударили по Херсону – убили мать троих детей

Ирина БалачукПятница, 1 августа 2025, 08:54
Оккупанты ударили по Херсону – убили мать троих детей
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек погиб в результате российского удара по городу Херсон утром 1 августа.

Источник: глава городской военной администрации Ярослав Шанько и глава ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Шанько: "Около 6:40 оккупационные войска нанесли удар по Днепровскому району. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1974 г.р.".

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Детали: Глава ГВА уточнил, что погибшая была матерью 3 детей.

Дополнено: Позже Прокудин добавил, что жизни дочерей убитой россиянами ничего не угрожает.

"Девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения сейчас находятся в больнице – под наблюдением наших медиков. У них диагностировали острые реакции на стресс", – отметил глава ОВА.

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Херсонжертвы
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