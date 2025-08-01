Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Противовоздушная оборона обезвредила 44 дрона РФ, 28 беспилотников попали в цель

Валентина РоманенкоПятница, 1 августа 2025, 09:07
Противовоздушная оборона обезвредила 44 дрона РФ, 28 беспилотников попали в цель
фото: Воздушное командование «Південь»

В ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, противовоздушная оборона обезвредила 44 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Атака врага продолжалась с 21.30 31 июля из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, РФ.

Реклама:

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 беспилотников в 9 локациях. Противник атаковал прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей и Киевскую область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Экс-чиновник Минобороны растратил 1 миллиард на продуктах для ВСУ – СБУ
дополненоДо 28 возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них 3 ребенка
Трамп ввел новые импортные тарифы для более чем 60 стран
Трамп предупредил Россию о санкциях: у Кремля есть время до 8 августа
Британская разведка рассказала, где теперь военные из ЧВК "Вагнера"
Ночная атака на Киев: Известно о втором погибшем ребенке, количество жертв возросло до 16
Все новости...
Шахед
Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"
Минобороны Беларуси заявило о сбитии беспилотника над Минском
В Кропивницком дроновая атака РФ повредила филармонию, университет и подразделение ГСЧС
Последние новости
10:30
Рубио заявил, что признание Палестины другими странами не имеет значения без согласия Израиля
10:24
Будут ли магнитные бури в августе: прогноз космической погоды на месяц
10:23
фото В Краматорске уже 3 погибших, под завалами еще могут быть люди – ОВА
10:04
Трамп повысил пошлины на товары Канады до 35%
09:59
Экс-чиновник Минобороны растратил 1 миллиард на продуктах для ВСУ – СБУ
09:58
Глава МИД Германии предупредил Израиль о риске изоляции из-за ситуации в Газе
09:50
фото, дополнено Оккупанты ударили по Днепропетровской области: из-под завалов спасли 2 детей, 4-летний мальчик в тяжелом состоянии
09:40
У Трампа критикуют страны, которые хотят признать Палестинское государство
09:21
Apple отгрузила три миллиарда iPhone
09:14
Цены на нефть не могут понять, как реагировать на угрозу срыва поставок из РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: