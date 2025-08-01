Противовоздушная оборона обезвредила 44 дрона РФ, 28 беспилотников попали в цель

В ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, противовоздушная оборона обезвредила 44 из них.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Атака врага продолжалась с 21.30 31 июля из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, РФ.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 беспилотников в 9 локациях. Противник атаковал прифронтовые территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областей и Киевскую область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.