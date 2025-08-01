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Трамп рассказал сколько РФ потеряла военных с начала года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 1 августа 2025, 19:28
Трамп рассказал сколько РФ потеряла военных с начала года
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласно американским данным, Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в Truth Social

Детали: Не указывая источники данных, Трамп объявил, что только за месяц "в бессмысленной войне с Украиной погибли почти 20 тысяч российских солдат".

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"С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных СМЕРТЕЙ!" – подчеркнул он, не уточнив, идет ли речь о потерях только погибшими, или с учетом раненых.

Трамп также поделился своими данными об украинских потерях, которые с начала года составляют "примерно 8000 солдат, причем это число не охватывает пропавших без вести".

"Украина также потеряла гражданских, но в меньшем количестве, когда российские ракеты ударили по Киеву и другим украинским городам. Эта война не должна была произойти – это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить!" – подытожил президент США.

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Отметим, что это первый случай, когда Дональд Трамп публично делится данными о российских и украинских потерях в войне. До этого он лишь упоминал, что Россия и Украина теряют около 5000 военных каждый день.

В июле разведка Великобритании оценивала, что Россия могла потерять примерно 236 тысяч военных убитыми и ранеными в российско-украинской войне только за 2025 год.

В начале июня британская разведка отметила, что с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн военных убитыми и ранеными.

Трамппотери в войне
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