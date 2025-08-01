В Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси
Вооруженные силы Литвы опубликовали фото беспилотника, вероятно модификации "Гербер", который в понедельник пересек границу со стороны Беларуси и был найден на литовской территории в конце недели.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: Фотографии найденного на полигоне Гайжунай БПЛА опубликовали на официальных страницах Вооруженных сил Литвы.
"По предварительным выводам, это "Гербера" – но информация уточняется... Будут проведены проверки на предмет того, представляет ли он опасность, после чего будут задействованы такие же процедуры, как и в случае с первой "Герберой" в начале июля", – говорится в сообщении.
До сих пор единственными изображениями БПЛА было видео случайного свидетеля, на котором видно только его силуэт и слышен характерный звук.
Напомним:
- Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.
- 1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе – почти в центре страны под Каунасом. После этого представителя посольства Беларуси вызвали в МИД Литвы для объяснений.