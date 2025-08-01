В Литве обнародовали снимки дрона, который залетел с территории Беларуси

Вооруженные силы Литвы опубликовали фото беспилотника, вероятно модификации "Гербер", который в понедельник пересек границу со стороны Беларуси и был найден на литовской территории в конце недели.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Фотографии найденного на полигоне Гайжунай БПЛА опубликовали на официальных страницах Вооруженных сил Литвы.

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"По предварительным выводам, это "Гербера" – но информация уточняется... Будут проведены проверки на предмет того, представляет ли он опасность, после чего будут задействованы такие же процедуры, как и в случае с первой "Герберой" в начале июля", – говорится в сообщении.

Фото Вооруженных сил Литвы / LRT

До сих пор единственными изображениями БПЛА было видео случайного свидетеля, на котором видно только его силуэт и слышен характерный звук.

Напомним:

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